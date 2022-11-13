Гарначо на последних минутах принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

Кому побеждать в Москве, если не Москвиной? Чем завершился четвертый этап Гран-при России

На этапе российской серии Гран-при золотой дубль сделали фигуристы из петербургской школы Тамары Москвиной: Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в парном катании, Петр Гуменник - в одиночном.