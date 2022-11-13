Гарначо на последних минутах принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» в матче АПЛ

«Фулхэм» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
В составе хозяев отличился Дэниел Джеймс (61-я).
Гости ответили забитыми мячами в исполнении Кристиана Эриксена (14-я) и Алехандро Гарначо (90+3-я).
Таким образом, команда Марку Силвы с 19 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге находятся на пятой строчке, имея в своем активе 26 очков.
В следующем туре «Фулхэм» отправится на выезд к «Кристалл Пэлас», а «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе сыграет с «Ноттингем Форест». Оба противостояния состоятся 26 декабря.
источник: «Советский спорт»