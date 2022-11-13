«Динамо» победило ЦСКА и поднялось на четвертое место РПЛ

«Динамо» в домашнем матче 17-го тура российской премьер-лиги победило ЦСКА со счетом 2:1.

У бело-голубых забили Дмитрий Скопинцев (40-я минута) и Муми Нгамале (63), в составе армейцев - Иван Обляков (65).

На 80-й минуте футболист «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, перед этим Иван Обляков сфолил в своей штрафной и получил вторую желтую карточку. После одиннадцатиметрового составы уравнялись: за откидку мяча второй «горчичник» был показан Ярославу Гладышеву.

Команда Славиши Йокановича набрала 29 очков, обошла по дополнительным показателям ЦСКА и заняла четвертое место, подопечные Владимира Федотова опустились на пятую позицию.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу, вторую часть турнира «Динамо» начнет домашнем матчем с «Крыльями Советов», а ЦСКА выездной игрой против «Сочи».

РПЛ

17-й тур

«Динамо» (Москва) - ЦСКА (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Скопинцев, 40; Нгамале, 63 - Обляков, 65

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамале (Паршивлюк, 90), Грулев (Гладышев, 71), Смолов (Тюкавин, 75).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан Роша, Фукс, Зайнутдинов, Здьелар, Карраскаль, Обляков, Мендес (Гайч, 89), Ушаков (Гайич, 83), Чалов (Заболотный, 73).

Предупреждения: Зайнутдинов, 50, Фомин, 51, Обляков, 72, Гладышев, 76.

Удаления: Обляков, 79, Гладышев, 81