«Милан» вырвал победу у «Фиорентины» благодаря автоголу «фиалок» в добавленное время

В матче 15-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Хозяева вышли вперед уже на второй минуте благодаря голу Рафаэля Леау. Гости отыгрались еще до перерыва: на 28-й минуте счет сравнял Антонин Барак. Победный для «Милана» мяч «фиалки» забили в свои ворота сами. На второй добавленной минуте мяч от Николы Миленковича отскочил в створ ворот.

«Милан» набрал 33 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице. «Фиалки» с 20 очками остались десятыми.

Позже в Турине «Ювентус» примет римский «Лацио».

Серия А

15-й тур

«Милан» - «Фиорентина» (Флоренция) - 2:1 (1:1)

Голы: Леау, 2; Миленкович, 90 (автогол) - Барак, 28.