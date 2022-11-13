Сборная Канады огласила состав на чемпионат мира-2022 в Катаре

Пресс-служба Федерации футбола Канады сообщила о том, что тренерский штаб национальной команды во главе с Джоном Хердманом определился с окончательной заявкой сборной на предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре, который пройде с 20 ноября по 18 декабря.
Вратари: Мариан Борян («Црвена Звезда», Сербия), Джеймс Пантемис («Монреаль»), Дейн Сент-Клэр («Миннесота»).
Защитники: Сэм Адекугбе («Хатайспор», Турция), Дерек Корнелиус («Ванкувер»), Джоэл Уотерман, Камал Миллер, Алистер Джонстон (все — «Монреаль»), Ричи Ларю («Ноттингем Форрест»), Стивен Виториа («Шавеш», Португалия).
Полузащитники: Стивен Эуштакиу («Порту», Португалия), Лиэм Фрэйзер («Дейнзе», Бельгия), Атиба Хатчинсон («Бешикташ», Турция), Марк-Энтони Кайе, Джонатан Осорио (оба — «Торонто»), Самуэль Пьет, Исмаэль Коне (оба — «Монреаль»), Дэвид Уотерспун («Сент-Джонстон», Шотландия).
Нападающие: Тейджон Бьюкэнан, Кайл Ларин (оба — «Брюгге», Бельгия), Лукас Каваллини («Ванкувер»), Джонатан Дэвид («Лилль», Франция), Альфонсо Дэвис («Бавария», Германия), Джуниор Хойлетт («Рединг», Англия), Лиэм Миллер («Базель», Швейцария), Ике Угбо («Труа», Франция).
Добавим, что на мировом первенстве «кленовые листья» сыграют в группе F со сборными Бельгии, Хорватии и Марокко.