Моуринью заявил, что «Рома» подарила ему надежду в матче с «Торино»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после домашней ничьи с «Торино» (1:1) в 15-м туре Серии А.

«Несмотря на все проблемы, мы сплоченный коллектив. Команда, которая не реализует пенальти на 92-й минуте, обычно умирает, но не мы, мы продолжили играть. Я называю эти последние 20 минут «минутами надежды» на то, что однажды мы сможем сыграть с Пеллегрини и Дибалой в составе», - сказал Моуринью журналистам.

Команда Ивана Юрича с 21 очком располагается на девятой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Жозе Моуринью находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 27 очков.

В следующем туре «Торино» примет дома «Верону», а «Рома» сыграет в Риме с «Болоньей». Игры состоятся после чемпионата мира в следующем году.