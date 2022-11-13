Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом» должен был забивать больше голов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после победы своей команды над «Фулхэмом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы играли довольно-таки хорошо и должны были забивать больше голов. Но два тайма никогда не бывают одинаковыми, и футбол меняется», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Команда Марку Силвы с 19 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага находятся на пятой строчке, имея в своем активе 26 очков.

В следующем туре «Фулхэм» отправится на выезд к «Кристалл Пэлас», а «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе сыграет с «Ноттингем Форест». Оба противостояния состоятся 26 декабря.