Наставник ЦСКА - о причинах поражения «Динамо»: Не смогли сделать хорошую доставку в зону штрафной

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о гостевом поражении своей команды от «Динамо» в 17-м туре российской премьер-лиги.

«Мы хорошо были настроены, и настрой был виден. Игра была на таком непростом по качестве поле. Мы доминировали, первыми создали два момента. Пропустили нелепый гол — нужно было сузить пространство и сыграть по мячю. Наверное, думали, что Скопинцев останется «вне игры». У нас и потом были моменты, вспоминаю удар Карраскаля. Думаю, у вратаря соперника было много работы. В конце был хороший штурм, но не смогли сделать хорошую доставку в зону штрафной», - сказал главный тренер ЦСКА пресс-службе клуба.

Команда Славиши Йокановича набрала 29 очков, обошла по дополнительным показателям ЦСКА и заняла четвертое место, подопечные Владимира Федотова опустились на пятую позицию.

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу, вторую часть турнира «Динамо» начнет домашнем матчем с «Крыльями Советов», а ЦСКА выездной игрой против «Сочи».