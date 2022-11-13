Андрей Талаев : У Сычевого есть потолок. Он играл на эмоциональном подъеме

«Есть ли у Сычевого потолок? Он есть у любого футболиста — где-то ниже, где-то выше. Будем надеяться, что Володя его ещё не достиг. Сегодня он играл на эмоциональном подъёме из-за вызова в сборную, плюс приз перед матчем ему вручили. Ну и надо сказать про партнёров — все отлично себя проявили. Всё это способствовало хет-трику.

Голевое чутьё он за паузу не растеряет. Если оно есть, то его не потерять. Важно будет хорошо на сборах поработать, тогда всё будет отлично», –цитируют Талаева российские СМИ.