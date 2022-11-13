Бруну Фернандеш раскритиковал время проведения чемпионата мира-2022 в Катаре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы своей команды над «Фулхэмом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии раскритиковал время проведения чемпионата мира-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Это не совсем то время, в которое мы хотим играть на чемпионате мира. Думаю, что для всех игроков и болельщиков это не самое удобное время», - приводит слова португальца зарубежная пресса.

Добавим, что на мировом первенстве сборная Португалии сыграет в группе H с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореяи.