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Бруну Фернандеш раскритиковал время проведения чемпионата мира-2022 в Катаре

Турнир состоится посреди европейского сезона - с 20 ноября по 18 декабря.
13 ноября 2022 23:32

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы своей команды над «Фулхэмом» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии раскритиковал время проведения чемпионата мира-2022 в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

«Это не совсем то время, в которое мы хотим играть на чемпионате мира. Думаю, что для всех игроков и болельщиков это не самое удобное время», - приводит слова португальца зарубежная пресса.

Добавим, что на мировом первенстве сборная Португалии сыграет в группе H с национальными командами Ганы, Уругвая и Южной Кореяи.

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