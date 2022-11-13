Жорди Альба заявил, что хочет завершить карьеру в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что хочет завершить карьеру в каталонском клубе.

«Я хочу остаться и закончить карьеру здесь. Но я могу покинуть клуб в тот день, когда посчитаю, что больше не обладаю теми качествами, которые нужны этой команде», - приводит слова испанца зарубежная пресса.

Напомним, что Жорди перебрался в стан сине-гранатовых из «Валенсии» в июле 2012 года за 14 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 441 матч, забил 25 голов и отдал 96 результативных передач.

В составе «Барселоны» Альба стал победителем Лиги чемпионом, пятикратным чемпионом Испании и пятикратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.