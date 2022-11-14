«Ювентус» благодаря дублю Кина разгромил «Лацио» и поднялся на третье место чемпионата Италии

«Ювентус» в домашнем матче 15-го тура Серии А победил «Лацио» со счетом 3:0.
В составе команды Массимилиано Аллегри дубль оформил Мойзе Кин, забив на 43-й и 54-й минутах, еще одним мячом отличился Аркадиуш Милик (89).
«Старая сеньора» набрала 31 очко и поднялась на третье место Серии А, «орлы» с 30 очками опустились на четвертую позицию.
В 16-м туре, который пройдет после чемпионата мира в следующем году, «Лацио» сыграет на выезде с «Лечче», а «Ювентусу» предстоит гостевой матч против «Кремонезе».
Серия А
15-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Лацио» (Рим) - 3:0 (1:0)
Голы: Кин, 43, 54; Милик, 89
источник: «Советский спорт»