Результативная передача Головина не помогла «Монако» набрать очки в матче с «Марселем»

Славиша Йоканович: Занозой в сердце до сих пор сидят игры в Воронеже, Ростове и Нижнем Новгороде

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович недоволен паузой в РПЛ. Также он отметил положительную игру «бело-голубых» в матче против «ЦСКА».