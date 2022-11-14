Результативная передача Головина не помогла «Монако» набрать очки в матче с «Марселем»

«Монако» в домашнем матче 15-го тура Лиги 1 проиграл «Марселю» со счетом 2:3.
На голы нападающего гостей Алексиса Санчеса (35-я минута), хавбека Джордана Верету (85) и вингера Димитри Пайе (90+9) хозяева ответили мячами Виссама Бен-Йеддера с пенальти (45) и Кевина Фолланда (72).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу на второй гол своей команды.
«Олимпик» набрал 30 очков и поднялся на четвертое место, монегаски с 27 очками остались шестыми.
В следующем туре, который пройдет в декабре после чемпионата мира, «Монако» сыграет в гостях с «Осером», а «Марсель» примет «Тулузу»
Лига 1
15-й тур
«Монако» (Монако) - «Марсель» (Марсель) - 2:3 (1:1)
Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен.); Фолланд, 72 - Санчес, 35; Верету, 85; Пайе, 90+9