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Скандальное интервью Роналду разочаровало руководителей и игроков «Манчестер Юнайтед»

Криштиану заявил, что его не уважают.
14 ноября 2022 12:04
автор: Максим Скороходов

В «Манчетстер Юнайтед» остались недовольны появившимися в прессе отрывками скандального интервью Криштиану Роналду, сообщает журналист Каве Солхекол.

В руководстве «МЮ» готовы рассмотреть любые варианты будущего 37-летнего форварда. Больше всего остались в недоумении в самой команде, которая решила не реагировать на то, как Роналду отказался выйти на замену в матче с «Тоттенхэмом».

Напомним, что в интервью Роналду заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага, бывшего наставника команды Ральфа Рангника, а также экс-нападающего клуба Уэйна Руни, который ранее также нелицеприятно высказался о Криштиану.

Сам клуб Роналду обвинил в неуважении к себе, а также в попытках организовать собственный трансфер.

источник: «Советский спорт»
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Скандальное интервью Роналду разочаровало руководителей и игроков «Манчестер Юнайтед»
Криштиану заявил, что его не уважают.
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