Хайкин может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин может продолжить карьеру в английском «Эвертоне», сообщают британские СМИ.

По информации источника, воспитанник академии «Челси» хорошо знаком тренеру «Эвертона» Фрэнку Лэмпарду, который в свое время играл в составе «Челси», а потом и работал в ней в качестве главного тренера.

Ранее Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом, в составе которого выступает с 2019 года и стал двукратным чемпионом Норвегии. Контракт Хайкина истекает 31 декабря 2022 года.

«Буде-Глимт» не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в своей группе. В предварительном раунде плей-офф Лиги конференций «Буде-Глимт» 16 февраля сыграет с польским «Лехом».