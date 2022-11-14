Дисаси заменил Кимпембе в заявки сборной Франции на чемпионат мира в Катаре

Сборная Франции сделала очередное изменение в своей заявке.

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе не смог полностью восстановится от травмы ахилла и не поможет сборной Франции на чемпионате мира в Катаре, сообщает пресс-служба команды.

Его место в заявке займет игрок обороны «Монако» Аксель Дисаси.

Ранее в сборную был вызван нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам.

Напомним, сборная Франции – действующие чемпионы мира. Она сыграет в одной группе с командами Австралии, Туниса и Дании.