Форвард «Рубина» Фамейе не попал в окончательный состав сборной Ганы

Форвард казанского «Рубина» Джоэль Фамейе не включен в окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Рубина».

Фамейе останется в расположении казанской команды и будет готовиться к двум оставшимся играм года против «Уфы» и «Нефтехимика».

В 15 матчах Первой лиги за «Рубин» Фамейе был автором шести забитых мячей и один раз отметился голевой передачей.

После 18 туров «Рубин», набрав 31 очко, идет на четвертом месте в турнирной таблице.