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Форвард «Рубина» Фамейе не попал в окончательный состав сборной Ганы

Футболист останется в расположении казанской команды.
14 ноября 2022 15:33
автор: Александр Евграфов

Форвард казанского «Рубина» Джоэль Фамейе не включен в окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Рубина».

Фамейе останется в расположении казанской команды и будет готовиться к двум оставшимся играм года против «Уфы» и «Нефтехимика».

В 15 матчах Первой лиги за «Рубин» Фамейе был автором шести забитых мячей и один раз отметился голевой передачей.

После 18 туров «Рубин», набрав 31 очко, идет на четвертом месте в турнирной таблице.

источник: «Советский спорт»
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