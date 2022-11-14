Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено обсудить будущее Роналду с главным тренером команды Эриком тен Хагом, сообщают британские СМИ.

Поводом для серьезного разговора стало скандальное интервью португальского нападающего, в котором тот раскритиковал тренерский состав, руководство, и сообщил, что намерен покинуть клуб.

Ранее Роналду уже становился инициатором скандалов в этом сезоне. В матче 12-го тура, он отказался выйти на замену в конце матча, а затем и вовсе покинул скамейку запасных до финального свистка, а потом досрочно уехал и со стадиона. За это тренерский штаб отстранил португальца от матча с «Челси».

Впоследствии стороны объявили о нахождении компромисса, от чего интервью стало для команды неожиданностью. В клубе ряд футболистов заявили о своем разочаровании такими заявлениями.

В этом сезоне за 13 матчей за «манкунианцев» во всех турнирах на счету португальца три забитых мяча и одна результативная передача. Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до конца июня 2023 года.