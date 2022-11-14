«Манчестер Юнайтед» отреагировал на интервью Роналду

«Манчестер Юнайтед» выступил с официальным сообщением по поводу скандального интервью португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщается на официальном сайте команды.

«Клуб представит свой ответ, после того, как будут установлены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке к второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые объединяют игроков, менеждмент, персонал и болельщиков», - говорится в сообщении.

Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал тренерский штаб и руководство клуба, а также подверг сомнению правильность их политики.

«Манчестер Юнайтед» идет пятым в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков в 14 играх.