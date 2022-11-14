Тренер сборной Сербии Стойкович – о Митровиче: Он поедет на ЧМ-2022 даже без ноги

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович высказался о целеустремленности форварда «Фулхэма» Александара Митровича перед чемпионатом мира в Катаре.

Отмечается, что сербский специалист выделяет стойкий характер 28-летнего нападающего.

«До меня дошли слухи, что он был на костылях в воскресенье. Но Митрович такой футболист, которого ничто не остановит. Он поедет на мундиаль, даже если лишиться ноги. Я помню, как он играл на травме в составе нашей команды. Многие бы не стали рисковать, но он сделал это. У меня нет никаких сомнений по поводу его заявки в Катар», – приводят слова Стойковича британские СМИ .

Добавим, что форвард сборной Сербии не выходил на поле с октября.

Напомним, что Митрович дебютировал за национальную команду в июне 2017 года. На его счету 76 сыгранных матчей, 50 голов и пять результативных передач.