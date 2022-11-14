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Луис Фелипе Сколари завершил профессиональную карьеру тренера 

74-летний бразилец переходит на должность технического директора «Атлетико Паранаэнсе».
14 ноября 2022 19:04
автор: Глеб Шевяков

Чемпион мира-2002 Луис Фелипе Сколари объявил о завершении тренерской карьеры.

Отмечается, что последним местом работы бразильского специалиста стал «Атлетико Паранаэнсе», который он возглавлял с мая 2022 года.

«Мое время пришло. Я ухожу в отставку с поста главного тренера. Новым наставником «Атлетико Паранаэнсе» станет Пауло Турра, а я перейду на должность технического директора. Я достойно завершаю эту эпоху. В моей карьере было масса эмоций. Это моя жизнь!», – приводит слова Сколари бразильская пресса.

Добавим, что за свою тренерскую карьеру 74-летний бразилец успел поработать в сборных Бразилии и Португалии, также он был наставником в лондонском «Челси» и ряде бразильских команд. В 2002 году Сколари привел сборную Бразилии к пятому титулу чемпионов мира.

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