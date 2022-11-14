Азар хочет остаться в «Реале» после чемпионата мира в Катаре 

Нападающий «Реала» Эден Азар изъявил желание остаться в мадридской команде после завершения чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что несмотря не пребывание в запасе «сливочных», 31-летний бельгиец попал в итоговую заявку своей национальной команды на мундиаль.

«Мне не хочется уходить из «Реала». Хочу, чтобы моя ситуация изменилась после чемпионата мира в Катаре. Я хочу регулярно играть, но выбор остается за тренером. Я согласен с его решениями, но хочу доказать, что заслуживаю большего», — приводит слова бельгийского форварда журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что Азар остается рекордным трансфером для руководства «Реала». В 2019 году его покупка обошлась клубу в 115 миллионов евро. За мадридскую команду он отыграл 72 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.