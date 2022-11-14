Сборная Мексики огласила состав на чемпионат мира-2022 в Катаре 

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино объявил итоговую заявку национальной команды на грядущий чемпионат мира в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Мексики.
Отмечается, что предстоящий мундиаль пройдет в период с 20 ноября по 18 декабря.
Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).
Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).
Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).
Нападающие: Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Алексис Вега («Гвадалахара»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).
Добавим, что на мировом первенстве «ацтеки» попали в группу C, в которой сыграют со сборными Аргентины, Саудовской Аравии и Польши.