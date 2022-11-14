«Абсолютный психопат». Уткин – о скандальном интервью Роналду

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал скандальное интервью Криштиану Роналду. Напомним, форвард «МЮ» заявил о неуважении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу, а также обвинил клуб в предательстве.

«Неужели вы думаете, что это нечто новое? В новой ситуации? Помилуйте. Он всегда таким был. В этом-то и суть.

Готовы ли вы принять это? Если раньше не понимали? Да, он гений мотивации. Цена этому – ну вот, он абсолютный психопат.

По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное.

Криштиану один из немногих людей, у которых легко отделить личность (возможно, и я так думаю – мелкую, закомплексованную) от того, что он произвел. А это глобально.

Ну да, вот он такой. Это перечеркивает примеры, которые он показал? Да нисколько. Вот Гарринча, например, был алкоголиком. И Джордж Бест. А Марадона – наркоман.

Все это потому, что любая игра, а футбол же игра, это искушение, азарт, обман. Великий игрок не обязательно огромная личность.

Вот Криштиану… Ну, допустим, мудак. Но мудакам играть в футбол не запрещали. Он великий игрок», – написал Уткин в соцсети.