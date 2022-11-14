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Рафинья до сих пор обеспокоен вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов 

Каталонцы заняли третье место в группе ЛЧ и отправились в плей-офф Лиги Европы.
14 ноября 2022 20:06
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Барселоны» Рафинья поделился переживаниями о состоянии своей команды и неудачном выступлении на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отмечается, что каталонский клуб не смог пробиться в стадию плей-офф турнира. В 1/16 финала Лиге Европы подопечным Хави предстоит встретиться с «Манчестер Юнайтед».

«Если ты играешь за «Барселону», ты должен понимать, какая большая ответственность лежит на тебе. К сожалению, мы не прошли дальше в Лиге чемпионов, однако у нас отличное положение в чемпионате Испании. Еще нас ждет Лига Европы. Возможно, у нас не самый простой период в команде, но нам по силам это изменить», – приводит слова 25-летнего вингера испанская пресса.

Напомним, что Рафинья перешел «Барселону» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне в составе сине-гранатовых бразилец провел 18 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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