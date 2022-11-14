Руководство «Ромы» намерено продать Абрахама ближайшей зимой

«Рома» планирует расстаться с форвардом Тэмми Абрахамом в следующее трансферное окно. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Отмечается, что представителей римского клуба не устраивает результативность английского нападающего.
По информации источника, продажа 25-летнего футболиста позволит римлянам осуществить трансфер хавбека «Сассуоло» Давиде Фраттези. 23-летний полузащитник находился в системе «волков» с 2014 по 2017 годы.
Напомним, что Абрахам выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне англичанин отыграл 20 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026.