Руководство «Ромы» намерено продать Абрахама ближайшей зимой

Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры

Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.