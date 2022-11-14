Сборная Туниса опубликовала свой состав на чемпионат мира

Сборная Туниса по футболу опубликовала свой состав на предстоящий чемпионат мира.
За «орлов Карфагена» в Катаре сыграют вратари Аймен Дамен («Спортиф Сфаксиен»), Моуэз Хассан («Африка»), Бечир Бен Саид («Монастир», Тунис), Аймен Матлути («Этуаль дю Сахель»).
Защитники: Али Абди («Кан», Франция), Мохамед Дрегер («Люцерн», Швейцария), Али Маалул («Аль-Ахли», Египет), Ваджди Кешрида («Атромитос», Греция), Надер Гандри («Африканский клуб»), Яссин Мерия («Эсперанс»), Билель Ифа («Кувейт», Кувейт), Дилан Бронн («Салернитана», Италия), Монтассар Тальби («Лорьян», Франция).
Полузащитники: Эллис Схири («Кёльн», Германия), Гайлен Шаалели («Эсперанс»), Аисса Лайдуни («Ференцварош», Венгрия), Мохамед Али Бен Ромдане («Эсперанс»), Фержани Сасси («Аль-Духаиль», Катар), Ханнибал Межбри («Бирмингем», Англия).
Нападающие: Юссеф Мсакни («Аль-Араби», Катар), Сейфеддине Жазири («Замалек», Египет), Наим Слити («Эттифак», Саудовская Аравия), Иссам Жебали («Оденсе», Дания), Таха Яссин Хенисси («Кувейт», Кувейт), Анис Бен Слимане («Брондбю», Дания), Вахби Хазри («Монпелье», Франция).
Сборная Туниса по результатам жеребьевки попала в группу D вместе с командами Франции, Австралии и Дании. Свой первый матч «орлы Карфагена» проведут 22 ноября против команды Дании.