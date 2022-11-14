Хави Мартинес считает, что сборная Аргентины победит на ЧМ-2022

Экс-полузащитник сборной Испании Хави Мартинес назвал Аргентину фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что 34-летний хавбек также верит в успех родной национальной команды и сборной Германии.

«Мне кажется, что на предстоящем чемпионате мира победу одержит сборная Аргентины. Однако я все равно буду болеть за сборные Испании и Германии. Слишком многое меня связывает с этими странами», – приводит слова Мартинеса зарубежная пресса.

Добавим, что на грядущем мундиале сборная Аргентины находится в группе C. Ее соперниками на групповом этапе станут сборные Польши, Мексики и Саудовской Аравии. Сборные Испании и Германии сыграют в одной группе E.