Форвард «Оренбурга» Сычевой входит в сферу интересов «Црвены Звезды»

Представители «Црвены Звезды» проведут встречу с агентом форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что 22 ноября сербский клуб проведет товарищеский матч с «Зенитом» на стадионе «Газпром Арена».
По информации источника, руководство красно-белых готовы активировать пункт об отступных в контракте 26-летнего россиянина. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость нападающего оценивается в 500 тысяч евро.
Напомним, что Сычевой выступает за «Оренбург» с 2021 года. В текущем сезон он провел 17 матчей, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.
источник: Metaratings.ru