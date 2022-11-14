Буффон не намерен заканчивать карьеру футболиста

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился своими спортивными планами на ближайшее будущее.

Отмечается, что легенда итальянского футбола пока не собирается завершать карьеру.

«Я до сих пор получаю удовольствие, когда выхожу на футбольное поле. До сих пор чувствую себя полезным. Поэтому не задумываюсь менять работу. Когда я больше не смогу играть или мотивировать себя на качественное выступление, буду думать, что делать дальше», – приводит слова экс-голкипера «Ювентуса» итальянская пресса.

Напомним, что в данный момент Буффон является игроком «Пармы», которая выступает в Серии Б. В текущем сезоне 44-летний вратарь провел три матча и пропустил пять мячей. Его контракт с «крестоносцами» рассчитан до конца сезона-2023/2024.