«Атлетико» может расстаться с рядом игроком из-за финансовых проблем 

Руководство «Атлетико» выставят на трансфер четырех футболистов клуба в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что мадридский клуб столкнулся с финансовыми проблемами из-за вылета на групповом этапе Лиги чемпионов.

По информации источника, для исправления ситуации с бюджетом «матрасники» готовы продать грядущей зимой защитника Хосе Хименеса, полузащитника Тома Лемара, а также нападающих Анхеля Корреа, Матеуса Кунью и Жоау Феликса.

Напомним, что подопечные Диего Симеоне не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и заняли четвертое место в группе B («Байер», «Брюгге» и «Порту). В чемпионате Испании команда находится на пятой строчке, набрав 24 очка после 14 матчей.