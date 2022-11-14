Валерий Карпин: Поколение Черенкова было более талантливым, чем мое

«Это поколение не самое талантливое? Сложно сравнивать. Даже жизнь была разная. Её тоже сложно сравнивать. Раньше радовались, когда после очереди в магазине покупали колбасу. А сейчас кайф в другом.

Поэтому сравнивать поколения сложно. Поколение Черенкова было более талантливым, чем мое. Сейчас есть нынешнее, потом будет следующее», —цитируют Карпина российские СМИ.

Напомним, сборная России проведёт две контрольные встречи в рамках сборов. 17 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с Таджикистаном, а 20 ноября – с Узбекистаном.