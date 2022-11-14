Валерий Карпин: Нужно запрещать сахар

«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне». Сейчас запрещать сахар точно нужно», — цитируют слова Карпина российские СМИ.

Напомним, фильм будет доступен эксклюзивно в Okko с 17 ноября.

Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».

Сборная России в ближайшем матче сыграет с командой Таджикистана 17 ноября.