Роналду заявил, что в «Манчестер Юнайтед» сомневались в проблемах со здоровьем дочери футболиста

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что в клубе не сочли уважительной его причину пропуска предсезонки.

Португальский футболист уверяет, что не мог покинуть семью после тяжелых родов, в ходе которых девушка Роналду Джорджина Родригес потеряла одного из двух детей, а у второго - были проблемы со здоровьем.

«Они поверили в это, но меня это очень задело, что они сомневались в моих словах. Мы провели одну неделю в больнице, потому что у Беллы были большие проблемы, и из-за этого я не поехал на предсезонку. Я не собирался оставлять свою семью, это было бы неправильно, потому что всякое могло случится», - сказал Роналду английским журналистам.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В текущем сезоне он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.