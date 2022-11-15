Слуцкий ушел из «Рубина»

«Рубин» объявил, что главный тренер Леонид Слуцкий принял решение уйти из команды по собственной инициативе.

- Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. Футбольный клуб «Рубин», в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил команды в 2019 году и вывел ее в Лигу Конференций, однако «Рубин» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

В настоящий момент «Рубин» занимает четвертое место в Первой лиге, на четыре очка отставая от первой строчки.