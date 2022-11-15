Уткульбаев назначен и.о. главного тренера «Рубина»

Директор департамента спортивного развития и профессиональной подготовки Юрий Уткульбаев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Рубина», сообщает Telegram-канал казанской команды.

Две оставшиеся игры этого года против «Уфы» и «Нефтехимика» «Рубин» сыграет под его руководством.

Уткульбаев является воспитанником и бывшим игроком «Рубина». 52-летний специалист был старшим тренером дубля «Рубина», работал также в казахстанском «Актобе», с декабря 2016 по декабрь 2020 возглавлял нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объявил о своем желании покинуть команду по собственному желанию.

«Рубин» набрал 31 очко в 18 играх и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.