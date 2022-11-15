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Сафонов и Зиньковский не сыграют за сборную России против Таджикистана

Оба футболиста отправились в свои клубы.
15 ноября 2022 12:29
автор: Максим Скороходов

Старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что вратарь Матвей Сафонов и хавбек Антон Зиньковский не помогут национальной команде в гостевом товарищеском матче против Таджикистана. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте РФС.

У Сафонова небольшое повреждение плечевого пояса, а Зиньковский простудился. Оба футболиста покинули расположение сборной России и остались в своих клубах («Краснодар» и «Спартак» соответственно).

Напомним, что сборная России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а следом - против Узбекистана 20 ноября. Оба матча пройдут на выезде.

источник: РФС
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