Роналду может перейти в «Баварию»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в мюнхенскую «Баварию». Его агент Хорхе Мендеш встречался с представителями клуба, сообщают английские СМИ.

По данным источника, во встрече принял участие и сам Роналду, который еще во время летнего трансферного окна пытался покинуть «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал работу тренера Эрика тен Хага, политику руководства клуба, а также подчеркнул свое желание покинуть «Манчестер Юнайтед».