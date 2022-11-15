Мбаппе стал самым дорогим игроком чемпионата мира

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг, составленный порталом Transfermarkt.
Его рыночная стоимость составляет 160 млн. евро. На втором месте Винисиус из «Реала» - 120 млн. евро. Замкнул тройку самых дорогих игроков англичанин Фил Фонден из «Манчесте Сити» - 110 млн. евро.
В рейтинг также вошли Джамал Мусиала (Германия, 100 млн), Педри (Испания, 100 млн), Федерико Вальверде (Уругвай, 100 млн), Харри Кейн, Букайо Сака (оба Англия, по 90 млн) и Гави (Испания, 90 млн. евро).