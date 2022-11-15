«Бавария» не заинтересована в покупке Роналду

Мюнхенская «Бавария» не заинтересована в переходе португальского нападающего «Манчестера Юнайтед» Криштиану Роналду в свой состав, сообщают немецкие СМИ.

По сведениям источника, представители «Баварии» не проводили встреч ни с Роналду, ни с его агентом.

Ранее британские СМИ сообщили, что португалец, чье интервью о положении дел в «Манчестере Юнайтед», стало поводом для скандалов, встречался с представителями «Баварии», чтобы обсудить переход в Германию во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Роналду в 16 матчах во всех турнирах за «МЮ» забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт португальца рассчитан до лета 2023 года, но команда намерена расторгнуть его досрочно.