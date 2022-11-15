Алексей Сафонов: Слуцкий поступил по-мужски, а «Рубин» вернется в РПЛ в этом сезоне

Мы обратились за комментариями к болельщику ЦСКА со стажем футбольному агенту Алексею Сафонову, который давно наблюдает за карьерой Слуцкого.

- Писали, что Леонид раньше хотел уйти, но игроки уговорили не горячиться. И сейчас поступил по-мужски – у нового тренера есть еще два тура, чтобы присмотреться к игрокам. С кем ему идти дальше, с кем расстаться во время зимней паузы. Уверен, «Рубин» вернется в РПЛ в этом сезоне.

НАША СПРАВКА

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт казанским клубом был рассчитан до 2024 года. Сообщается, что в контракте нет пункта о компенсации в случае досрочного расторжения контракта. На этом настоял сам 51-летний специалист.