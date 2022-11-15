Алексей Сафонов: Слуцкому нужно взять паузу и заняться своей академией

Мы обратились за комментариями к болельщику ЦСКА со стажем футбольному агенту Алексею Сафонову, который давно наблюдает за карьерой Слуцкого.

- Чем Слуцкому заняться? Кажется, необходима серьезная пауза.

- Действительно, у Слуцкого почти не было перерывов в карьере. У него есть своя академия в Волгограде, стадион вроде там собирается строить. За это Леонида только можно уважать.

Это хороший проект, стоит заняться плотно академией, с детьми позаниматься. Отойти от всего, взять паузу. Тренер-то Леонид неплохой.

НАША СПРАВКА

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Контракт казанским клубом был рассчитан до 2024 года. Сообщается, что в контракте нет пункта о компенсации в случае досрочного расторжения контракта. На этом настоял сам 51-летний специалист.