На Холанда с 2024 года будут действовать отступные, «Реал» готов заплатить 180 млн евро

В контракте нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда указаны отступные размером 180 млн евро.

Они будут действовать с 2024 года и только для клубов не из английской премьер-лиги.

По сообщениям испанской прессы, этим хочет воспользоваться «Реал», который планирует, что к тому времени Карим Бензема завершит свою карьеру.

Действующее соглашение Холанда с «Манчестер Сити» действует до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 22-летний форвард забил 23 мяча и отдал три голевые передачи в 18 матчах за «горожан».