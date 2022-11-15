«Продолжу играть». Дзюба заявил, что ушел из «Аданы Демирспор» из-за недостатка игровой практики

Российский нападающий Артем Дзюба рассказал, почему расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что причиной расставания были задержки заработной платы.

«Вокруг много домыслов. У меня все хорошо, не слушайте недоброжелателей. Прежде всего, хочу сказать спасибо президенту «Аданы» за то, что пошел навстречу, и мы спокойно разошлись в добром, мирном ключе, и я ушел, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня. Все-таки у меня большие амбиции, мне хочется еще играть и получать удовольствие, пока я получаю от этого радость и мне нравится участвовать в матчах. Но в Турции был интересный опыт, иногда болезненный, мне было безумно интересно, так что все в плюс. Путь очень много дал мне в человеческом и футбольном, я стал получать удовольствие от тренировок, как в юности. Послушаю все предложения и продолжу играть в футбол», - сказал Дзюба в социальной сети.

Напомним, что Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа 2022 года. В турецкой лиге форвард провел пять матчей и забил один гол.