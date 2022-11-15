«Ни весело, ни грустно». Уткин прокомментировал слова Дзюбы об уходе из «Адана Демирспор»

Комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на слова Артема Дзюбы о причинах его узода из «Адана Демирспор».

«Умеет Дзюба сформулировать… Вообще в 18 как раз играть и хочется, и нужно, и можно. А вот к возрасту, когда только смотреть, Артем как раз неуклонно приближается. И это ни весело, ни грустно. Жизнь так устроена!», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о том, что Дзюба расторг контракт с клубом и покинул Турцию.

Всего в составе турецкой команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.