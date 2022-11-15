Легенда сборной Ирана Даеи не принял приглашение ФИФА посетить ЧМ в Катаре из-за ситуации на родине

Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи отказался ехать на ЧМ в Катаре из-за сложной политической обстановки у себя на родине.

«Приветствую вас, дорогие соотечественники. В эти дни, когда большинство из нас не может чувствовать себя нормально, я ответил отказом на официальное предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми, я хочу быть с вами на моей родине и выразить своё сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», - написал ветеран в своих соцсетях.

Напомним, с сентября в в Иране не утихают массовые беспорядки, спровоцированные поведением правоохранительных органов в отношении женщин.

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Ирана примет участие в турнире.