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Легенда сборной Ирана Даеи не принял приглашение ФИФА посетить ЧМ в Катаре из-за ситуации на родине

В Иране продолжаются массовые беспорядки.
15 ноября 2022 17:48
автор: Александр Шульгин

Бывший форвард сборной Ирана Али Даеи отказался ехать на ЧМ в Катаре из-за сложной политической обстановки у себя на родине.

«Приветствую вас, дорогие соотечественники. В эти дни, когда большинство из нас не может чувствовать себя нормально, я ответил отказом на официальное предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми, я хочу быть с вами на моей родине и выразить своё сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев», - написал ветеран в своих соцсетях.

Напомним, с сентября в в Иране не утихают массовые беспорядки, спровоцированные поведением правоохранительных органов в отношении женщин.

ЧМ в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Ирана примет участие в турнире.

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