Полузащитник «Милана» Диас может быть заявлен за сборную Марокко на ЧМ-2022

Полузащитник «Милана» Браим Диас получил предложение выступать за сборную Марокко на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает Федерация футбола Марокко.

Отмечается, что сам 23-летний хавбек стремиться пробиться в состав сборной Испании.

По информации источника, представители марокканской национальной команды хотели заменить травмированного игрока «Марселя» Амина Харита на хавбека «россонери». Однако короткие сроки перед мундиалем и нежелание футболиста в данный момент выступать за «атласских львов», делают такую заявку крайне маловероятной.

Ранее сообщалось, что у Харита выявлено повреждение крестообразных связок. 25-летний полузащитник не сыграет на грядущем мировом первенстве.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Марокко попала в группу F, в которой встретится со сборными Бельгии, Хорватии и Канады. 23 ноября подопечные Валида Редрагуи сыграют с хорватами.