Аллегри признан лучшим тренером Серии А в ноябре 

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри стал лучшим тренером ноября в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.

Отмечается, что в текущем месяце туринский клуб одержал три победы (над «Интером», «Вероной» и «Лацио»), оставив свои ворота сухими.

По информации источника, оценили работу итальянского специалиста директора спортивных СМИ. Анализ проходил на основе технической и качественной игры команд. Кроме того, учитывалось соблюдение фэйр-плей.

Добавим, что «Ювентус» под руководством Аллегри в нынешнем сезоне чемпионата Италии занимает третью строчку, имея в своем активе 31 очко.