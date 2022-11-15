Мане не поможет сборной Сенегала в первых матчах на ЧМ-2022 из-за травмы 

Нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит стартовые матчи сборной Сенегала на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 30-летний футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Вердером» (6:1). У игрока обнаружили травму малоберцовой кости.

«Мы вынуждены обойтись в первых матчах чемпионата мира в Катаре без Садио Мане. В нашей команде будет не хватать такого высококлассного игрока, но нам придется побеждать без него. Никто этого не хотел, но такое случается в футболе», – приводят слова представителя Сенегальской федерации футбола Абдулая Соу британские СМИ.

Добавим, что сборная Сенегала на мундиале числится в группе А. Подопечным Алиу Сиссе предстоит сыграть со сборными Нидерландов, Катара и Эквадора. 21 ноября команда сыграет с «летучим голландцем».