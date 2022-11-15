Шомуродов хочет пообщаться с Карпиным после матча России с Узбекистаном

Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов поделился ожиданиями от товарищеского мачта своей национальной команды против сборной России.

«В первую очередь надеюсь, что нас ждут два интересных матча. Мы выходим побеждать всегда, вне зависимости от соперника. Лично мне интересно сыграть и с Казахстаном, и с Россией. Да, мы дружим с Бактиером Зайнутдиновым, иногда переписываемся. Ждем завтрашний матч.

Мне нравилось там играть в России. В «Ростове» я провел несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие. Думаю, что после матча, перед отъездом, пообщаемся с Карпиным», - приводит слова футболиста Metaratings.

Напомним, матч России с Узбекистаном состоится в Ташкенте 20 ноября. До этого команда Валерия Карпина сыграет с Таджикистаном в Душанбе.

До своего перехода в «Рому» Шомуродов выступал за «Дженоа», куда попал из «Ростова» Карпина.