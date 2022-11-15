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Родриго считает Неймара лучшим игроком сборной Бразилии 

30-летний нападающий выступает за бразильскую национальную команду с 2010 года.
15 ноября 2022 20:00
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Реала» Родриго уверен, что Неймар может сыграть ключевую роль в успехе сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что на мундиале 21-летний бразилец видит главную угрозу своей команде в лице сборной Аргентины.

«Мы знаем, что Неймар наш лучший футболист. Если он будет играть на высоком уровне, как он обычно это делает, то принесет много пользы и поможет нам. Но мы также понимаем, что чемпионат мира – это сложный турнир. Здесь много сильных соперников. Например, сборная Аргентины. Когда они выиграли Кубок Америки, мы осознали, насколько эта команда опасна», – приводит слова Родриго испанская пресса.

Добавим, что Неймар дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года. На его счету 121 проведенная игра, 75 голов и 54 результативные передачи. На предстоящем мировом первенстве команда Тите попала в группу к сборным Сербии, Камеруна и Швейцарии.

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